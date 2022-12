భారతదేశాన్ని ఉద్ధరిస్తానంటూ బయల్దేరిన కేసీఆర్ సంక్షేమరాజ్యంలో జరుగుతుందిదే!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతానని బయలుదేరిన నాటి నుండి కెసిఆర్ ను, బీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తెలంగాణలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర విమర్శలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రాన్ని ఉద్ధరించలేని కేసీఆర్ దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తాడా అంటూ పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ అందుకు అనేక ఉదాహరణలను చూపిస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు. ముఖ్యంగా బిజెపి నాయకులు కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ కు ఢిల్లీలో వీఆర్ఎస్ ఇవ్వాల్సిందేనని తేల్చి చెబుతున్నారు.

Vijayashanthi slams KCR, who had ready to do national politics for India, slams that he has not changed the telangana hostels situation, students are facing a lot of problems in welfare hostels.