సీఎం కేసీఆర్ చెప్తే అసలే చెయ్యరు.. ఆ విషయం అధికారులకు బాగా తెలుసు : విజయశాంతి సెటైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ ఒక మాట అన్నారంటే, అది కచ్చితంగా జరగదు అంటూ ఆమె ఎద్దేవా చేశారు. వస్తున్నా వస్తున్నా అనడమే తప్ప కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ ను, ప్రగతి భవన్ ను వదిలి వచ్చిందే లేదని విజయశాంతి పేర్కొన్నారు. ఒక్క ఓట్ల పండగ అప్పుడు మాత్రమే కెసిఆర్ కు ప్రజలు గుర్తొస్తారని విమర్శించారు.

English summary

BJP senior leader Vijayashanti has cracked down on CM KCR. When CM KCR , she made it clear if CM KCR says something that it would not happen for sure. Vijayashanti said that KCR never left Farm House and Pragati Bhavan except when he was coming for votes in elections .