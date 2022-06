కేసీఆర్ కు మోడీ భయం; అందుకే హోర్డింగ్స్ రాజకీయం: బీఆర్ఎస్ పైనా విరుచుకుపడ్డ విజయశాంతి

Telangana

బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ, బిజెపి సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంతి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తుంటే సీఎం కేసీఆర్ కుటిల బుద్ధి బయట పెట్టుకుంటున్నారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Vijayashanti said that Modi was afraid of KCR and hence the hoardings were politicized. Vijayashanti said that people will give VRS to BRS and TRS.