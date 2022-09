viral video: అమ్మాయికోసం పబ్లిక్ గా బస్టాండులో ఘోరంగా కొట్టుకున్న యువకులు.. విద్యార్థులా.. వీధిరౌడీలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చక్కగా చదువుకుని, విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాల్సిన ఇద్దరు విద్యార్థులు నడిరోడ్డు మీద బస్టాండ్ లో అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక అమ్మాయి కోసం గొడవ పడిన ఘటన అక్కడ ఉన్నవారిని అందరినీ షాక్ కి గురి చేసింది. ఒక అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు విద్యార్థులు కాళ్లతో, కర్రలతో దారుణంగా కొట్టుకున్న ఘటన వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో చోటు చేసుకుంది.

హెల్మెట్ పెట్టుకుని బస్సు నడిపిన బస్సు డ్రైవర్.. పెద్ద కారణమే ఉంది గురూ!!

English summary

Vocational students were beaten badly in Narsampet warangal district bus stand in public for the sake of a girl they love. The video viral in social media. The locals are expressing their anger saying that the students are behaving like street rowdies for a girl.