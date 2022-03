ఎమ్మార్వో కార్యాలయంలో వీఆర్ఏ దారుణహత్య; మంచిర్యాల జిల్లాలో ఘటన; ఉద్యోగుల్లో మళ్ళీ టెన్షన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మంచిర్యాల జిల్లా కన్నెపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఓ వీఆర్ఏ ని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. బహిరంగంగా దుండగులు ప్రభుత్వ కార్యాలయంలోనే హత్య చేయడం సంచలనంగా మారింది.

English summary

A VRA murder took place at the MRO office. The incident, which took place in Mancherial district, has sparked tension among employees again.