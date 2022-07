Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. రెవెన్యూ శాఖలో పనిచేస్తున్న వీఆర్ఏలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా, తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈనెల 25వ తేదీ నుంచి నిరవధిక సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటన చేసి సమ్మె సైరన్ మోగించారు. ప్రభుత్వం తమకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే దాక విధులకు హాజరయ్యేది లేదంటూ వీఆర్ఏలు తేల్చిచెప్పారు.

English summary

Boycotting the revenue conferences... The strike siren of VRAs will sound from 25th July. To this extent, the Telangana government got a shock when the VRAs issued a strike notice.