సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుండి ఎస్సార్ నగర్ వరకూ నడక.!చక్రిని వెతుక్కుంటూ కందికొండ నగరానికి రాక.!

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ గేయ రచయిత కందికొండ యాదగిరి అకాల మరణం సినీ సాహిత్య ప్రపంచాన్ని దిగ్బ్రాంతికి గురి చేసింది. గొంతు క్యాన్సర్ తో గత మూడేళ్లుగా బాధ పడుతున్న కందికొండకు వైద్యులు కీమో థెరపీ చేయడంతో దాని ప్రభావం వెన్నుపూస మీద పడింది. దీంతో ఎడమ కాలు, ఎడమ చెయ్యి కదలికలో తేడా వచ్చింది. అదే సమయంలో కందికొండ నగరంలోని కిమ్స్ లో చేరారు. మంత్రి కేటీఆర్, తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ చొరవ తీసుకుని కందికొండ ఆసుపత్రి ఖర్చులను ప్రభుత్వం భరిస్తుందని, మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. దాంతో దాదాపు నెల రోజులు కిమ్స్ లో వైద్యం తీసుకున్న కందికొండ పూర్తిగా కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.

English summary

The untimely death of famous song writer Kandikonda Yadagiri has shocked the world of cine literature. With the untimely death of Kandikonda, the world of cine literature became sad.