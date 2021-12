హెల్త్ హబ్ గా వరంగల్; మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి స్పీడందుకున్న పనులు.. ఏం జరుగుతుందంటే!!

Telangana

వరంగల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి ఈ నెలాఖరులోగా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హరీష్ రావు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జనవరి మొదటి వారంలో నిర్మాణాలు ప్రారంభించాలని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి నిర్మించతలపెట్టిన వరంగల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి పదకొండు వందల కోట్లతో పరిపాలన అనుమతులను ఇస్తూ జీవో జారీ చేసిన ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు వేగవంతం చేయడానికి రంగంలోకి దిగనుంది.

ఇక ఇదే విషయాన్ని తెలంగాణ ఆర్థిక, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు. కేసీఆర్ ఆశిస్తున్న ఆరోగ్య తెలంగాణా సాకారం చెయ్యటం కోసం అందరూ కలిసి పని చెయ్యాలన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు.

Medical Health Minister Harish Rao has directed the Warangal Multi-Specialty Hospital to complete the tender process by the end of this month. Construction is scheduled to begin in the first week of January.