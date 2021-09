వరంగల్ లో మూడు హత్యల కేసులో గగుర్పొడిచే నిజాలు ; కళ్ళలో కారం కొట్టి, ఎలక్ట్రిక్ రంపాలు, వేట కత్తులతో ఊచకోత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ నగరం నిన్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి దారుణ హత్యలతో ఉలిక్కిపడిన విషయం తెలిసిందే. వరంగల్ నగర ఎల్బీనగర్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన చాంద్ పాషా అతని భార్య సాబీరా, చాంద్ పాషా బావమరిది ఖలీల్ ను అత్యంత దారుణంగా కత్తులతో నరికి, అడ్డొచ్చిన పిల్లలపై కూడా కత్తులతో, ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో ఊచకోత కోసి దాడి చేసిన ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఒక్క 15 నిమిషాల వ్యవధిలో సినీ ఫక్కీలో అత్యంత క్రూరంగా సోదరుడిపై, సోదరుడి కుటుంబంపై దాడి చేశాడు మహమ్మద్ షఫీ. రక్త సంబంధాన్ని కూడా మరిచిపోయి కత్తులతో వీరంగం వేసి, రక్తపు ముద్దలుగా, విగతజీవులుగా అన్న కుటుంబాన్ని మార్చిన షఫీతో పాటు,ఈ ఘటనలో కీలకంగా ఉన్న ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Intezar Ganj police today arrested main accused brother Mohammad Shafi and five other accused who murdered and attacked his brother Chand Pasha family in LB nagar area of ​​Warangal yesterday, In addition to the hunting knives used for murders were seized.