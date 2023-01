ఈటల రాజేందర్ విషయంలో బీజేపీలో ఏం జరుగుతుంది.. పార్టీలో ఆయనకెందుకీ ఉక్కపోత!!

ఈటల రాజేందర్ విషయంలో రోజుకో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ పరిణామాలు ఆయనకు చిరాకును తెప్పిస్తున్నాయి.అయితే దీనిపై బీజేపీ శ్రేణుల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బిజెపిలో ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతుందా? బిజెపిలో రాష్ట్రంలో చక్రం తిప్పుతారని భావించిన ఈటల రాజేందర్ కు ఇప్పుడు పార్టీలో ఇబ్బందికర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయా? సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రచారమైన ఈటల రాజేందర్ విషయంలో ఏం జరుగుతుంది? ఈటల రాజేందర్ పార్టీ మారతారని జరుగుతున్న ప్రచారం వెనుక కారణాలు ఏమిటి? వంటి అంశాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

What is happening in the case of Etela Rajender in BJP? It is debated that the struggle for supremacy in the party is the reason for the day-to-day campaigning in his case.