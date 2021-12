భార్యాభర్తల పంచాయితీ: భర్త కుటుంబాన్ని విచక్షణారహితంగా కళ్ళల్లో కారం కొట్టి, కత్తులతో నరికి..

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భార్యాభర్తల మధ్య చోటు చేసుకున్న గొడవ ప్రాణాలు తీసుకునే దాకా వెళ్ళింది. ఇద్దరు భార్య భర్తల మధ్య వివాదం రెండు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు రేపింది. ఊహించని విధంగా భార్య కుటుంబీకులు భర్త కుటుంబీకులపై కత్తులతో దాడి చేసి విధ్వంసానికి పాల్పడే దాకా వెళ్ళింది. కళ్ళల్లో కారం కొట్టి, కత్తులతో ఊహించని విధంగా జరిగిన దాడిలో ఒక మహిళ మృతి చెందగా, ముగ్గురు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా నిడమనూరు మండలం బొక్క మంతల పహాడ్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

కిడ్నాప్ చేసిన మాజీ సర్పంచ్‌ను హతమార్చిన మావోయిస్టులు.. పోలీస్ ఇన్‌ఫార్మర్ లకు ఇదేగతి అంటూ లేఖ

English summary

A clash between a couple took place in the Nalgonda district. One person was killed and along with her husband two others were injured when the wife's family attacked her husband's family members.