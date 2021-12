తనమాట వినటం లేదని భార్య ఘాతుకం; భర్తకు ఫుల్లుగా మద్యం తాగించి .. ఆపై ఏం చేసిందంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తాను చెప్పిన మాట వినడం లేదని భావించిన ఓ భార్య భర్తను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. నాలుగు ఎకరాల భూమిని తన పేరిట పట్టా చేయడం లేదని దారుణానికి తెగబడిన ఓ వివాహిత మధ్యలో పురుగుల మందు కలిపి భర్తకు తాగించి హతమార్చింది. శేరిపల్లి పెద్ద తండాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ దారుణం విషయానికి వస్తే

English summary

Wife murdered husband for not listening to her, she gave alcohol with pesticide to Husband. the incident took place in nalgonda district sheripalli pedda thanda.