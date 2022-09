భర్తను కరెంట్ పోల్ కు కట్టేసి చెప్పుతో కొట్టిన భార్య.. మంథనిలో షాకింగ్ ఘటన

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు నెరపుతున్న కొందరు భార్య పిల్లలను గాలికి వదిలేసి, యథేచ్ఛగా తమ అక్రమ సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా అటువంటి ఘటనే పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలో చోటుచేసుకుంది. ఒక బాబు పుట్టిన తర్వాత భార్యను వదిలేసి రెండో పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తికి భార్య దేహశుద్ధి చేసింది. కరెంటు పోల్ కు కట్టేసి, చెప్పుల దండ వేసి, చెప్పుతో చితక్కొట్టింది. తనకు తన బిడ్డకు ఏవిధంగా అన్యాయం చేస్తావు అంటూ భర్తను నిలదీసింది.

English summary

The incident of wife beating husband by tying him to a current pole took place in Manthani. The angry wife slapped with sandals this after husband got another marriage and leaving her and her son.