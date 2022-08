Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఖమ్మం జిల్లా నేత, మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి షాక్ ఇవ్వనున్నారా? త్వరలో ఆయన బిజెపి తీర్థం పుచ్చుకోబోతున్నారా? కుమార్తె సప్ని రెడ్డి వివాహ వేడుకల్లో బిజీగా ఉన్న పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి విషయంలో ఈ వార్తలు బయటకు రావడానికి కారణం ఏమిటి? పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి కుమార్తె వివాహ రిసెప్షన్ వేడుకలలో జరిగిందేమిటి అన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

English summary

As none of the TRS party leaders attended the wedding reception of Ponguleti Srinivasa Reddy's daughter and BJP MLA Etela Rajender was the main attraction, there is talk that Ponguleti Srinivasa Reddy will shock the TRS and join the BJP.