రాజీనామా చేస్తారా? కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు మంత్రి హరీష్ రావు సవాల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పర్యటన పొలిటికల్ హీట్ కు కారణంగా మారింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో రెండు రోజుల పర్యటన లో ఉన్న నిర్మల సీతారామన్ నిన్న తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు, నేడు రేషన్ షాప్ వద్ద ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫోటో పెట్టకపోవడం పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తీరుపై మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Harish rao targets Union Minister Nirmala Sitharaman. Harish Rao challenged Nirmala Sitharaman saying that they joined in Ayushman Bharat in 2021, if they does not join, he will resign, if they joins, will you resign?