కేసీఆర్ సర్వే రిపోర్టుతో ఆ నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలకు టెన్షన్.. ఇప్పటినుండే పరేషాన్!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేయాలని నిర్ణయించుకున్న ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పరిస్థితిని, ఎమ్మెల్యేల పనితీరును అంచనా వేసే పనిలో పడ్డారు.

English summary

Due to the KCR survey report, tension gripped the MLAs in the weak constituencies. From now on, the trouble of tickets took place for them