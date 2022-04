ప్రేమను నిరాకరించిందని కత్తితో ఎంసీఏ విద్యార్థిని గొంతు కోసిన ప్రేమోన్మాది; వరంగల్ లో దారుణం

Telangana

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. హనుమకొండలోని గాంధీ నగర్ లో తనను ప్రేమించడం లేదన్న కారణంతో ఓ ప్రేమోన్మాది విద్యార్థిని గొంతు కోశాడు. దీంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన విద్యార్థినిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. విపరీతంగా రక్తస్రావం జరగటంతో ప్రస్తుతం విద్యార్థిని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

English summary

The incident took place in Warangal where an MCA student was attacked with a knife for refusing love. A young man who refuses to love is guilty of this atrocity.