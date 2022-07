ఫోర్బ్స్ ఇండియాలో చోటు దక్కించుకున్న పెద్దపల్లికి చెందిన యూట్యూబర్.. ఎందుకంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కష్టేఫలి అంటారు. కష్టపడితే ఫలితం తప్పకుండా ఉంటుందని పెద్దపల్లి కి చెందిన వ్యక్తి నిరూపించాడు. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫోర్బ్స్ ఇండియా జాబితాలో చోటు దక్కించుకుని సత్తా చాటాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన పెద్దపల్లికి చెందిన యూట్యూబర్ ఫోర్బ్స్ ఇండియా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ప్రముఖ వ్యాపార పత్రిక అయిన ఫోర్స్ ఇండియా లో యూట్యూబర్ సయ్యద్ హఫీజ్ స్థానం దక్కించుకున్నారు.

English summary

YouTuber Syed Hafeez from Peddapalli has secured a place in Forbes India. Apart from mobile phones, his YouTube channel about electronic gadgets has been ranked 32nd in 'Top 100 Digital Stars'.