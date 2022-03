రాజకీయాల కోసం రాష్ట్రాలు తిరుగుతారు; చనిపోయిన రైతుకుటుంబాలను ఆదుకోరు: విరుచుకుపడిన వైఎస్ షర్మిల

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ ప్రభుత్వ తీరుపై వైయస్సార్ టీపీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత కొంతకాలంగా రైతు సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న వైఎస్ షర్మిల రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైందని, రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని, సీఎం కేసీఆర్ చోద్యం చూస్తున్నారు అంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగామరోమారు సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు వైయస్ షర్మిల.

దొరగారికి అమ్ముకోవడం మీదున్న శ్రద్ధ‌ పేదలకు ఇళ్ళు కట్టించడంలో లేదు: వైఎస్ షర్మిల చురకలు

English summary

YS Sharmila alleges KCR is roaming states for politics.. but Do not support dead farmer families.YS Sharmila asked KCR directly what would be the answer to all the farmers in the country who could not meet the plight of their own state farmers.