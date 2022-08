నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే.. కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణా ఎక్కడయ్యిందో చెప్పాలి: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పేరుతో రాజకీయాలు మొదలు పెట్టిన వైయస్ షర్మిల, అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై ప్రతి మంగళవారం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా నిరుద్యోగుల కోసం వైయస్ షర్మిల చేసిన నిరుద్యోగ నిరాహార దీక్షలో సీఎం కేసీఆర్ ను, టిఆర్ఎస్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఉత్త మాటలు కాదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటూ వైయస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.

English summary

YS Sharmila asked KCR to tell where the golden Telangana when unemployed are committing suicides. YS Sharmila demanded that the unemployed should be given jobs immediately.