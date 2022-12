Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల జన్మదినం నేడు. ఇక వైఎస్ షర్మిల పుట్టినరోజు సందర్భంగా అనేకమంది వైయస్ షర్మిల కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక అభిమానులైతే వైయస్ షర్మిల పుట్టినరోజు సందర్భంగా పుట్టినరోజు పాటలు రిలీజ్ చేసి, పెద్ద ఎత్తున వైరల్ చేస్తున్నారు.

వైఎస్సార్ రాజకీయాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న వైఎస్ షర్మిల; అదునుచూసి పాలేరు నుండి తొలిఅడుగు!!

May you be blessed with a hundredfold return of all the happiness you have shared. Happy birthday YS Sharmila Gaaru..😍💐💐 pic.twitter.com/HhWsEUIjVo

I hope your birthday is full of sunshine 🌄, 🌈rainbows , 💞love, and ☺laughter! Sending many good wishes to you on your special day 🎁. Happy Birthday dear realyssharmila garu 🎂🌹💐 pic.twitter.com/AwtjasbzUr

English summary

Minister Roja said wishes on the occasion of YS Sharmila birthday. And Sharmila happy birthday buzz continues with the previous photos of Sharmila along with Jagan.