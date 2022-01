ఎలాగైనా చచ్చుడే.. అంతేకదా చిన్నదొర; కేటీఆర్, కేసీఆర్ లపై విరుచుకుపడిన వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ ను, కేటీఆర్ ను, టిఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలను టార్గెట్ చేసే వైఎస్ఆర్టీపీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల మరోమారు సీఎం కేసీఆర్ పై, గులాబీ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఫీవర్ సర్వే పై, కేంద్రాన్ని వివిధ విషయాల్లో టార్గెట్ చేస్తున్న కేటీఆర్, టీఆర్ఎస్ ముఖ్య నాయకులపై ట్విట్టర్ వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు. కేసీఆర్ సర్కార్ ను నిలదీసిన వైయస్ షర్మిల హెల్త్ వర్కర్ల గురించి కెసిఆర్ ను ప్రశ్నించారు. ఇంటింటికీ ఫీవర్ టెస్ట్ లు చేస్తున్న హెల్త్ వర్కర్ల ప్రాణాలంటే పట్టింపు లేదా? వాళ్ల ప్రాణాలు లెక్క లేదా? అంటూ షర్మిల విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

YSRTP chief YS Sharmila, who is targeting CM KCR, KTR has once again lashed out . Sharmila questioned On the ongoing fever survey, KTR and TRS key leaders who are targeting the Center on various issues.