హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చినా వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్ర కత్తి మీద సామే.. ఎందుకంటే!!

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అయితే గత విచారణ సందర్భంగా విధించిన షరతులను పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వైయస్ షర్మిల పాదయాత్ర కు అనుమతి ఇవ్వాలని పోలీసులకు స్పష్టం చేసింది. తాము పాదయాత్ర చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చినా, పోలీసులు ఎందుకు మళ్లీ అనుమతి నిరాకరించారని హైకోర్టు వరంగల్ పోలీసుల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది.

YS Sharmila may face tough situations in padayatra even High Court gives permission to padayatra. Will BRS leaders silent on ys sharmila padayatra? Will the police cooperate to sharmila? Such questions are arising