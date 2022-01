రైతుల చావులను ఆపడం చేతకాని ముఖ్యమంత్రి మనకొద్దు: విరుచుకుపడిన వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై , కేసీఆర్ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు వైయస్సార్టీపి అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల సమస్యలను కేసీఆర్ పరిష్కరించడం లేదని, రైతులు మరణిస్తున్నా కెసిఆర్ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని గత కొంత కాలంగా సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న వైయస్ షర్మిల తాజాగా మరోమారు కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

YS Sharmila once again made sensational remarks against Telangana CM KCR and KCR govt. YS Sharmila was indignant that the Chief Minister was not able to stop the deaths of farmers.