గత ఎన్నికల్లో దత్తత తీసుకున్న కొడంగల్ కు కేటీఆర్ చేసిందేంటి? నిలదీసిన వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల బరిలో ఓట్ల కోసం రాజకీయం చేస్తున్న పార్టీల తీరుపై వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల సమస్యలను గాలికి వదిలేసి, ఓట్ల కోసం ఎన్నికల రాజకీయాలు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. మునుగోడులో డబ్బులు, మద్యం పంచి ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇక మునుగోడులో గెలుపు కోసం రాజకీయ పార్టీల నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

YS Sharmila questioned What has KTR done to Kodangal, which was adopted by him in the previous election. YS Sharmila targeted KTR on his munugode adoption comments.