ఎన్నికలప్పుడు కేసీఆర్ డబ్బులు ఎంతిచ్చినా తీసుకోండి.. అది మీ సొమ్మే: వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ కు వ్యతిరేకంగా చాపకింద నీరులా పనిచేస్తూ పోతున్న వైయస్ షర్మిల ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు తెలియ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ, ప్రజా సమస్యలను గుర్తు చేస్తూ, కేసీఆర్ సర్కార్ వైఫల్యాలను టార్గెట్ చేస్తున్న వైయస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రకు గ్రామ గ్రామాన ప్రజల నుంచి విశేషమైన మద్దతు లభిస్తుంది.

English summary

Take the money given by KCR during the election .. YS Sharmila who said that it is your money, appealed to the people to cast their vote for who is working for their development