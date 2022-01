వైఎస్ షర్మిల సెన్సేషన్ ; కమిటీలను రద్దుచేస్తూ సంచలన నిర్ణయం వెనుక మతలబు అదేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి, దివంగత ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి తనయ వైయస్ షర్మిల సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీలో ప్రస్తుతమున్న కమిటీలను రద్దు చేస్తున్నట్లుగా వైయస్ షర్మిల ఒక ప్రకటన చేశారు. అంతేకాదు తాజాగా కమిటీల స్థానంలో జిల్లాలకు కోఆర్డినేటర్లు నియమిస్తున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు.

English summary

YSRTP chief YS Sharmila made a sensational decision. YS Sharmila has made a statement that YSRTP is dissolving the existing committees. She also said that the committees have been replaced by district coordinators.