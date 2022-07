సన్నాసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్.. తెలంగాణాలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టా.. చచ్చినట్టా? వైఎస్ షర్మిల నిప్పులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ద్వారా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను, కెసిఆర్ అసమర్థ పాలనను టార్గెట్ చేస్తున్నారు వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల. ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర 111 వ రోజున సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ లో పాదయాత్ర నిర్వహించిన వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణ సర్కారు తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

YS Sharmila, who was angry that KCR was a worst chief minister, said that there was no barrier to corruption under KCR's rule. YS Sharmila was on fire saying that the government in Telangana is dead.