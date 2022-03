మీ తప్పుని సరిదిద్దుకొని ధరణి పంచాయితీలు తెంపండి: కేసీఆర్ కు వైఎస్ షర్మిల సలహా

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ కు బిజెపి-కాంగ్రెస్ ల తో పాటు మరో తలనొప్పిగా తయారైంది వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ. వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం తీసుకు వస్తానంటూ పార్టీని స్థాపించి, ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం సాగిస్తున్నారు. రైతు సమస్యల కోసం, నిరుద్యోగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాటం చేస్తున్న షర్మిల నిత్యం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి, టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడానికి సోషల్ మీడియా ను వేదికగా చేసుకున్న షర్మిల రోజుకో అంశంపై తెలంగాణ సర్కార్ ను ఇరకాటంలో పెడుతున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ కు ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు.

English summary

YS Sharmila criticized the increase in land disputes in the state due to the Dharani portal and said that Dharani was responsible for suicides and murders, CM KCR needs to rectify this mistake.