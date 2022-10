రాహుల్ గాంధీకి వైఎస్ షర్మిల బహిరంగలేఖ.. భారత్ జోడో పాదయాత్ర వేళ; మ్యాటర్ ఏంటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కెసిఆర్ అవినీతిపై, రాష్ట్రంలో కెసిఆర్ కుటుంబ పాలన పై తీవ్రస్థాయిలో టార్గెట్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇదే సమయంలో తాజాగా భారత్ జోడో యాత్రతో తెలంగాణాలోకి ప్రవేశించిన రాహుల్ గాంధీకి వైఎస్ షర్మిల బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖ ద్వారా వైఎస్ షర్మిల రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణా పర్యటనలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అవినీతి గురించి మాట్లాడాలని సూచించారు.

English summary

YS Sharmila, who wrote an open letter to Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Padayatra in Telangana, demanded to question the Kaleswaram project corruption and talk about the problems of the people of Telangana.