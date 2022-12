టీడీపీ-బీజేపీ పొత్తు ఖరారు ? వైసీపీ, బీఆర్ఎస్ దాడి మొదలు! చంద్రబాబుకు కలిసొస్తున్న వైనం!

Telangana

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విపక్ష నేత చంద్రబాబు ఇన్నాళ్లుగా చేస్తున్న పోరాటం ఓ ఎత్తయితే ఇప్పుడు తాజాగా మారిన పరిస్దితుల్లో ఆయన చేయాల్సిన పోరాటం మరో ఎత్తుగా మారబోతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం తెలంగాణలో బీజేపీతో టీడీపీకి దాదాపుగా పొత్తు ఖరారు కావడమే. తాజాగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటనతో తెలంగాణలో చంద్రబాబు ఇచ్చిన రీఎంట్రీ తర్వాత బీఆర్ఎస్, వైసీపీ ఆయన్ను టార్గెట్ చేయడం మొదలుపెట్టేశాయి. దీంతో ఎన్నికల రాజకీయంపై ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది.

English summary

both ruling parties in ap and telangana ysrcp and brs has started targetting chandrababu as his party's tie up with bjp for ts polls is almost confirmed now.