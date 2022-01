Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: కలియుగ వైకుంఠం తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి కోలాహలం కొనసాగుతోంది. వేలాదిమంది భక్తులు శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిని ఉత్తరద్వారం గుండా దర్శించుకున్నారు. 10 రోజుల పాటు ఉత్తర ద్వార దర్శనాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు కొనసాగించనున్నారు. కోవిడ్ ప్రొటోకాల్స్ మధ్య వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని నిర్వహించారు. రోజువారీ కంటే ఎక్కువ మంది భక్తులకు ఉత్తర ద్వారం గుండా శ్రీవారిని దర్శించుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పించారు.

English summary

The chairman and Managing Director of the Hyderabad-based Bharat Biotech International Limited, Krishna Ella, made an offering at the hill shrine of Lord Venkateshwara at the Tirumala temple in Tirupati.