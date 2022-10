Tirumala: అశ్వవాహనంపై అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడు, శ్రీవారి దర్శనభాగ్యం, గోవిందా గోవింద!

Tirupati

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/తిరుపతి: శ్రీవారి సాల‌క‌ట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఎనిమిదో రోజైన మంగ‌ళ‌వారం రాత్రి శ్రీ మలయప్పస్వామివారు క‌ల్కి అలంకారంలో అశ్వ వాహ‌నంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. వాహనం ముందు భక్తజన బృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తిస్తుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి వాహనసేవ కోలాహలంగా జరిగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూరహారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

English summary

Tirumala: The Rathotsavam of Tirumala is significant for its salient features. It is a 35 mammoth wooden chariot being dragged by devotees and temple staff with the help of secure four inch thick jute ropes and hydraulic brakes along the four Mada streets surrounding the temple.