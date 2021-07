టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం .. భక్తుల సంఖ్య పెంచేలా, స్థానిక ఆలయాలపై విస్తృత ప్రచారం

Tirupati

oi-Dr Veena Srinivas

టీటీడీ పరిధిలోని స్థానిక ఆలయాల ప్రాశస్త్యాన్ని అందరికీ తెలియజేసి భక్తుల సంఖ్యను పెంచాలని టిటిడి కసరత్తులు చేస్తోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిధిలోని స్థానిక ఆల‌యాల ప్ర‌శ‌స్త్యాన్ని భక్తులందరికీ తెలియజేస్తూ, స్థ‌ల పురాణాన్ని విస్తృత ప్ర‌చారం చేసి టూరిజం, ఆర్టీసీ శాఖ‌లను స‌మ‌న్వ‌యం చేసుకుని భ‌క్తుల సంఖ్య పెంచేలా ప్ర‌ణాళిక‌లు త‌యారు చేయాల‌ని టిటిడి ఈవో డాక్ట‌ర్ కె.ఎస్‌.జ‌వ‌హ‌ర్‌రెడ్డి అధికారుల‌ను ఆదేశించారు.

The TTD Executive Officer Dr KS Jawahar Reddy has instructed the HoDs of TTD local temples to improve footfalls by coordinating with Tourism and RTC and taking up wide publicity on the significance and heritage of all temples. Reviewing the functioning of the local temples with officials at his chambers in TTD Administrative Building, the EO said both the TTD website and SVBC should popularise the glory of these ancient local temples.