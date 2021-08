టీటీడీ సాంప్రదాయ భోజనం తక్షణం నిలిపివేస్తున్నాం : టీటీడీ చైర్మన్ సంచలన నిర్ణయం, రీజన్ ఇదే !!

Tirupati

oi-Dr Veena Srinivas

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమల వెంకన్నను దర్శించుకోవడానికి వచ్చే శ్రీవారి భక్తులకు సాంప్రదాయ భోజనాన్ని అందించాలని ప్రయోగం మొదలుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్టు 26వ తేదీ నుండి సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ వరకూ సాంప్రదాయ భోజనాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అందుబాటులోకి తెచ్చి పరిశీలించాలని భావించిన టిటిడి సాంప్రదాయ భోజనంపై అనేక విమర్శలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. టీటీడీ సాంప్రదాయ భోజనంపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెనక్కు తగ్గింది

TTD chairman YV Subbareddy announced the immediate suspension of traditional meal.The sensational decision was taken in the wake of numerous criticisms of the TTD traditional meal on cost to cost. TTD backed down on traditional meal.