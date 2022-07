శ్రీవారి హుండీపై కానుకల సునామీ: టీటీడీ అంచనాలకు అందని విధంగా

Tirupati

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: కలియుగ వైకుంఠంలా అలరారుతోన్న పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ లేనివిధంగా కోట్ల రూపాయల మేర రాబడి వస్తోంది. కోట్లాదిమంది భక్తులు శ్రీవారికి హుండీ ద్వారా సమర్పించే కానుకల విలువ 100 కోట్ల రూపాయలను దాటుతోంది. హుండీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం వరుసగా కొన్ని నెలలుగా 100 కోట్ల రూపాయల మార్క్‌ను అధిగమిస్తోంది.

English summary

TTD is likely to have the highest revenue in the history of July. There will be a possibility of earning Rs.140 crores