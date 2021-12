ఆర్టీసీబస్సు ప్రమాదంపై సీఎం జగన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి; మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా

Vijayawada

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం వద్ద అదుపు తప్పి జల్లేరు వాగులో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడిన ఘటనపై ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందించారు. ఈ ప్రమాద ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. మరోవైపు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో సహాయక కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి.

9 passengers including the driver die after an #RTC bus overturned into Jalleru vaagu near Janga Reddygudem, West Godavari dist. A total of 47 people were in the bus at the time of the accident. pic.twitter.com/vLGsyGGnJ8

AP CM Jagan Expressing his condolences to the families of those died in the bus accident, Chief Minister Jagan directed the authorities to provide ex-gratia of Rs.5 lakh to the families of the deceased.