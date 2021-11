Vijayawada

విజయవాడ: విజయవాడవాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పడింది. వారి కల నెరవేరింది. ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరిపోయాయి. నిత్యం వాహన రద్దీతో కిటకిటలాడే బెంజ్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ పార్ట్ 2 ఇక అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రయోగాత్మకంగా ఈ ఫ్లైఓవర్‌పై వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి ఇచ్చారు అధికారులు. దీనితో వాహనాలు రయ్‌మంటూ దూసుకెళ్తోన్నాయి. భారీ వాహనాలు సైతం ఈ ఫ్లైఓవర్ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. వచ్చేనెల లాంఛనప్రాయంగా ఈ ఫ్లైఓవర్‌ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

After the completion of the works, heavy vehicles and cars ply on the Benz Circle-II flyover in Vijayawada as part of the trail run.