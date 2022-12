మళ్లీ కలిసిన కొడాలి నాని, వంగవీటి రాధా- ఏడాది గ్యాప్ తర్వాత-ఎన్నికల వేళ మళ్లీ చర్చ !

Vijayawada

ఏపీలో గుడివాడ రాజకీయాలు ఎప్పుడూ ఆసక్తిరేపుతూనే ఉంటాయి. అందుకు ఓ కారణం అక్కడ వరుసగా నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రిగా కూడా పనిచేసిన కొడాలి నాని. దీంతో ఆయన తీసుకునే ప్రతీ నిర్ణయం, చేసే ప్రతీ పనిని సొంత పార్టీతో పాటు విపక్షాలు కూడా నిశితంగా గమనిస్తుంటాయి. ఇదే క్రమంలో ఆయన తరచుగా ఆయన పాతమిత్రుడు, ప్రత్యర్ధి పార్టీ టీడీపీ నేత కూడా అయిన వంగవీటి రాధాతో కనిపిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కలయికకు ఎలాంటి రాజకీయ ప్రాధాన్యం లేదని అనుచరులు చెప్తున్నా మారుతున్న రాజకీయ పరిస్ధితుల్లో ఈ భేటీలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తోంది.

former ysrcp minister kodali nani and tdp leader vangaveeti radha has met again after one year in a function at gudivada amid political debate over their future.