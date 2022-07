సాయిప్రియ కథ కంచికి.. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో హైడ్రామా.. కోటి ఖర్చుకు సమాధానమిదే!!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

పెళ్లి రోజున భర్తతో కలిసి బీచ్ కి వెళ్లి ప్రియుడితో జంప్ అయిన సాయి ప్రియ మిస్సింగ్ కేసు మిస్టరీ వీడిన విషయం తెలిసిందే. నాలుగు రోజుల క్రితం సముద్రంలో గల్లంతయింది అన్న అనుమానంతో నేవీ, కోస్ట్ గార్డు సిబ్బంది సాయిప్రియ కోసం విస్తృతంగా గాలించారు. ఆ తర్వాత తాను ప్రేమించిన రవితో కలిసి బెంగళూరులో ఉన్నట్టుగా తండ్రి ఫోన్ కు వాయిస్ మెసేజ్ పంపించి సాయి ప్రియ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. దీంతో సాయి ప్రియను, ఆమె ప్రియుడు రవిని బెంగళూరు నుండి విశాఖకు పోలీసులు తీసుకువచ్చారు.

English summary

Police brought Sai Priya and her lover Ravi to Visakha from Bangalore who went missing in Visakha Beach. They spoke to their families at Visakhapatnam Airport. A high drama happened there. Finally they apologized to the government