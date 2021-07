కేంద్ర అఫిడవిట్ పై కార్మికుల కన్నెర్ర .. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వద్ద ఉద్రిక్తత ; భారీగా పోలీసుల పహారా !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు మరింత ఉధృతం రూపం దాల్చాయి. నిన్న కేంద్రం ఏపీ హైకోర్టు కు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యవహారంలో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంతో అఫిడవిట్ లో కేంద్రం పేర్కొన్న అంశాలను నిరసిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిపాలన భవనం వద్ద కార్మిక నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని, అవసరమైతే ఉద్యోగులను తొలగిస్తామని ఏపీ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్ పై ఉద్యోగ కార్మిక సంఘాల నేతలు భగ్గుమంటున్నారు.

Ongoing concerns against the privatization of the Visakhapatnam steel plant have escalated. Labor leaders at the steel plant administration building raised concerns yesterday as the Center filed an affidavit in the Visakhapatnam Steel Plant case in the AP High Court protesting the issues mentioned by the Center in the affidavit. Trade union leaders are angry over an affidavit filed in the AP High Court that the Visakhapatnam steel plant would be privatized.