ఉధృతంగా విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం ; బైక్ ర్యాలీలు, రాస్తా రోకోలు.. జగన్ సర్కార్ పై ఒత్తిడి !!

Visakhapatnam

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించిన కేంద్రం తీరుకు నిరసనగా విశాఖలో ఉక్కు ఉద్యమం ఉధృతమవుతోంది. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణకు నిరసనగా కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటం రోజురోజుకూ ఉధృతరూపం దాలుస్తోంది. ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని కేంద్రం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం నేపథ్యంతో, కేంద్రం చర్యలను నిరసిస్తూ విశాఖలో ఆందోళనలు మిన్ను ముడుతున్నాయి. తాజా పరిస్థితులు జగన్ సర్కార్ పై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి.

English summary

The struggle of the workers against the privatization of the Visakhapatnam steel industry is intensifying day by day. Bike rallies and rasta rokos continued against the center line today.The latest situation is putting pressure on the Jagan government.