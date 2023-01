ఈరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల గ్రౌండ్లో వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా సక్సెస్ విజయోత్సవ వేడుక నిర్వహించనున్నారు. దీంతో వరంగల్ నగర వ్యాప్తంగా వాల్తేరు వీరయ్య ఫీవర్ పట్టుకుంది.

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు వరంగల్లో వాల్తేరు వీరయ్య ఫీవర్ పట్టుకుంది. ఈరోజు సాయంత్రం ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల మైదానంలో వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా సక్సెస్ సంబరాలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో చిరంజీవి అభిమానులు మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాక కోసం ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తన నటనతో ఎప్పటికప్పుడు ట్రెండ్ సెట్ చేసే చిరంజీవి వాల్తేరు వీరయ్యలోనూ తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను కట్టి పడేశారు. అనూహ్య విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా విజయోత్సవాన్ని చారిత్రక ఓరుగల్లు అభిమానుల మధ్య జరుపుకోనున్నారు.

English summary

Chiranjeevi Waltair Veerayya fever continues in Warangal. Waltair Veerayya success meet will be organized in the evening at Warangal Arts College ground. With this, fans began to celebrate Chiranjeevi's arrival in Warangal.