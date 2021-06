కేసీఆర్ వరంగల్ టూర్ .. ప్రతిపక్షాల నేతలు హౌస్ అరెస్ట్ , టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి పరాభవం

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పర్యటన నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒకపక్క ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు, ఎక్కడ సీఎం టూర్ ను అడ్డుకుంటారో అన్న అనుమానంతో పోలీసులు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారు.ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచే విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో పాటు అనేక మందిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు వారిని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు.

English summary

Police imposed restrictions in the wake of CM KCR's visit to Warangal Urban District today. opposition leaders are under home arrests , and TRS MLA peddi Sudarshan Reddy also stopped by police , and he went by walk as a protest. Peddi Sudarshan Reddy was also insulted for not being allowed into the ekshila park.