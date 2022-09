దేశంలోనే తెలంగాణాలో మాత్రమే ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీ; మత్స్యకారులకు భరోసా: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Warangal

వరంగల్: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ మంత్రులు వర్షాకాలం కావడంతో చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని జోరుగా సాగిస్తున్నారు. మొన్నటికి మొన్న స్టేషన్ ఘనపూర్ లో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ చేపపిల్లలను స్టేషన్ ఘనపూర్ చెరువులో వదిలితే , తాజాగా వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలోని మాదన్నపేట చెరువులో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖామాత్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు 6.32 లక్షల చేప పిల్లలను వదిలారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం చేపల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో, ఉచిత చేపపిల్లలను సరఫరా చేస్తుందని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు.

Minister Errabelli Dayakar Rao stated that it is their government which is assuring the fishermen welfare and giving free fish seed only in Telangana in the country.