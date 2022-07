ఆదివారం నిశ్చితార్ధం.. అంతలోనే తీరని విషాదం; వరంగల్ లో పాతభవనం కూలి ఇద్దరు మృతి

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: వరంగల్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరంగల్ లో విపరీతంగా కురుస్తున్న వర్షంతో విషాదం చోటుచేసుకుంది. భారీ వర్షాలకు వరంగల్ నగరంలోని మండీ బజార్ లోని రెండు పురాతన శిథిలావస్థకు చేరుకున్న భవనాలు కూలిపోయాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా ఒకరికి గాయాలు అయినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటనలో అత్యంత విషాదకరమైన అంశం మృతి చెందిన యువకుడికి, ఆదివారం నాడు నిశ్చితార్థం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇంతలోనే దారుణం జరిగిపోయింది.

English summary

The engagement of young man was supposed to take place on Sunday, but a tragedy happened. An old building collapsed in Warangal due to heavy rains, the young man and another person died,his mother injured