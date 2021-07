పోలీస్ శాఖలో అరుదైన సంఘటన .. బదిలీపై వెళ్తున్న పశ్చిమ గోదావరి ఎస్పీకి పోలీసుల ఘన వీడ్కోలు, వీడియో వైరల్

Westgodavari

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలీస్ శాఖ లో అరుదైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. జిల్లా కేంద్రమైన ఏలూరులో ఈరోజు జరిగిన సంఘటన జిల్లా వాసులందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది .ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెవ్వర్ బిఫోర్ అన్న చందంగా పోలీస్ బాస్ కు గ్రాండ్ గా వీడ్కోలు పలికారు ఏలూరు పోలీసులు. పశ్చిమగోదావరి ఎస్పీగా పని చేసి తాజాగా బదిలీపై వెళ్తున్న కే. నారాయణ నాయక్ కు పోలీసులు ఇచ్చిన వీడ్కోలు ఆయనను ఉద్వేగానికి గురి చేసింది.

English summary

A rare incident took place in the police department in West Godavari district. Today's incident in Eluru, the district headquarters, took everyone in the district by surprise. The farewell given by the police to K Narayana Nayak, who was working as an SP in West Godavari and was going on a transfer, made him emotional. Police pulled his vehicle with ropes and thrown flowers in his way.