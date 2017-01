జగన్ ఆరోపణ: చంద్రబాబును సూటిగా అడిగారు, సింగపూర్ కంటే 200 రెట్లు ఏపీ

తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు కొంటున్నారని, ఒక్కొక్కరికి కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చి టిడిపిలో చేర్చుకుంటున్నారని వైసిపి అధినేత జగన్, ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

Andhra capital Amaravati will be bigger, better than Hyderabad, says Chandrababu Naidu.