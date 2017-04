అమరావతి డిజైన్లకు మరో 2 కమిటీలు, 'కాపులకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత'

నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నగర డిజైన్ల కోసం మరో రెండు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మంత్రి నారాయణ బుధవారం వెల్లడించారు.

English summary

Minister Narayana on Wednesday said that Another two committees will setup for Amaravati designs.