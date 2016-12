అన్ని కాకి లెక్కలే.. చంద్రబాబు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు: బొత్స

వృద్దిరేటు పెరిగిందని చెబుతూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలను మోసగిస్తున్నారని బొత్స సత్యానారాయణ అన్నారు.

English summary

YSRCP Leader Botsa Satyanarayana talked to media on ap growth rate statistics. He said Naidu govt was cheating people